Крытый скейтпарк появится в Нижнем Новгороде в начале 2022 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 декабря. /ТАСС/. Крытый скейтпарк, в котором можно будет заниматься круглый год, появится в Нижнем Новгороде, его планируют открыть в первом квартале 2022 года, сообщил в воскресенье журналистам замгубернатора региона Андрей Бетин.

В Нижнем Новгороде в воскресенье завершился первый международный фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour и первый международный форум-фестиваль новых олимпийских видов спорта и позитивных молодежных субкультур. Спортсмены соревновались в одном из павильонов Нижегородской ярмарки, который возвели к 800-летию Нижнего Новгорода.

"Мы заканчиваем строительство крытой площадки, и уже в первом квартале 2022 года она откроется. Ребята смогут заниматься этим замечательным видом спорта круглогодично", - сказал Бетин.

Он отметил, что в парке используют оборудование, которое задействовали на чемпионате Европы 2019 года в Нижнем Новгороде и во время проведения Grand Skate Tour на Нижегородской ярмарке. "Именно этот легендарный скейтпарк, на котором выступали суперзвезды, переедет в крытую площадку и будет служить нашим ребятам", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области.

Первый в истории чемпионат Европы прошел в Нижнем Новгороде в октябре 2019 года. Соревнования проходили в ФОК "Мещерский".