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Шахматы

Россиянин Мотылев выиграл чемпионат Европы по быстрым шахматам

Соревнования проходили в Польше

ТАСС, 19 декабря. Российский гроссмейстер Александр Мотылев занял первое место на чемпионате Европы по быстрым шахматам (рапиду). Соревнования проходили в польском Катовице.

После 11 туров трое спортсменов набрали одинаковое количество очков - 9,5. По дополнительным показателям победу одержал Мотылев. Второе место занял представитель Германии Александр Донченко, третьим стал литовский шахматист Паулюс Пултинявичюс. Российский гроссмейстер Антон Демченко занял 32-е место (7,5).

Мотылеву 42 года, он является чемпионом Европы по классическим шахматам 2014 года.

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