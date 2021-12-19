Победители турнира по скейтбордингу в Нижнем Новгороде оценили организацию соревнований

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 декабря. /ТАСС/. Международный фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour ("Гранд скейт тур") в Нижнем Новгороде организован на высшем уровне. Такое мнение ТАСС высказали скейтбордисты Егорь Кальдиков и Мария Ожегова.

В Нижнем Новгороде прошел первый международный фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour и первый Международный форум-фестиваль новых олимпийских видов спорта и позитивных молодежных субкультур. Спортсмены соревновались в одном из павильонов Нижегородской ярмарки, который возвели к 800-летию Нижнего Новгорода. В воскресенье Кальдиков и Ожегова победили на соревнованиях по скейтбордингу в дисциплине "стрит".

"Организация великолепная, у нас Федерация скейтбординга России проводит самые великолепные мероприятия, мы красиво умеем делать, лучше всех, - сказал Кальдиков. - Уровень катания очень высокий у ребят, и круто, что есть таблица [результатов в режиме реального времени]. Я вырабатывал стратегию, исходя из тех баллов, которые вижу".

Мария Ожегова отметила парк, в котором проводили соревнования. "Мне очень понравился парк, очень понравилось, что такие масштабные соревнования [проходят] в России. Это очень круто", - сказала спортсменка.

Турнир провели под эгидой Международной федерации роллер-спорта и скейтбординга (World Skate), его участниками стали более 500 человек из 20 стран.