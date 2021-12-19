Российский боксер Проводников объявил о завершении карьеры

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Руслан Проводников объявил о завершении карьеры после боя на турнире Open Fighting Championship. Об этом он сказал журналистам.

В воскресенье Проводников раздельным решением судей победил соотечественника Али Багаутинова. Поединок состоялся на "ВТБ-Арене" в Москве и прошел по правилам бокса.

"Сегодня я делаю подарок своей команде. Я вешаю перчатки на гвоздь, я оставляю ринг", - сказал Проводников журналистам.

Проводникову 37 лет, он провел 30 боев в профессиональном боксе, одержал 25 побед (18 нокаутом) и потерпел пять поражений, является бывшим чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 63,5 кг.