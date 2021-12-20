"Наполи" победил "Милан" и вышел на второе место в чемпионате Италии по футболу

ТАСС, 20 декабря. "Наполи" в гостях со счетом 1:0 обыграл "Милан" в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро".

Единственный гол забил Элиф Элмас (5-я минута). "Наполи" не проигрывает "Милану" в гостевых матчах чемпионата Италии с 2014 года (четыре победы и три ничьих).

"Наполи" поднялся на вторую строчку чемпионата Италии, команда набрала 39 очков. "Милан" с тем же количеством очков идет на третьем месте. В следующем туре "Наполи" дома встретится со "Специей" 22 декабря, "Милан" в тот же день сыграет в гостях с "Эмполи".

В других матчах игрового дня "Торино" дома оказался сильнее "Вероны" (1:0), вничью завершились встречи "Фиорентины" с "Сассуоло" (2:2), "Специи" с "Эмполи" (1:1) и "Сампдории" с "Венецией" (1:1).