"Вегас" в серии буллитов обыграл "Айлендерс" в матче НХЛ

ТАСС, 20 декабря. "Вегас" в гостях со счетом 4:3 обыграл "Айлендерс" в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джонатан Маршессо (7-я минута) и Ши Теодор (46, 60), который также забросил победный буллит. У "Айлендерс" отличились Брок Нельсон (12), Киффер Беллоуз (55) и Жан-Габриэль Пажо (58).

Ворота "Айлендерс" защищал российский вратарь Илья Сорокин, который отразил 31 из 34 бросков. Российский нападающий "Вегаса" Евгений Дадонов не отметился голевыми действиями.

"Вегас" возглавил Тихоокеанский дивизион, в 31 матче команда набрала 40 очков. "Айлендерс" занимают последнее, восьмое место в Столичном дивизионе, после 26 игр у команды 22 очка.

В следующем матче "Вегас" дома сыграет с "Тампой" 22 декабря. "Айлендерс" днем ранее на своем льду встретятся с "Монреалем".