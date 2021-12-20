"Вашингтон" уступил "Лос-Анджелесу". Овечкин прервал семиматчевую результативную серию

ТАСС, 20 декабря. "Вашингтон" уступил "Лос-Анджелесу" со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Лос-Анджелеса" отличились Блэйк Лизотт (38-я минута), Кристиан Воланин (43), Адриан Кемпе (50). У "Вашингтона" шайбы забросили Коннор Макмайкл (8), Джастин Шульц (34).

Российский нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин не набрал очков и прервал семиматчевую результативную серию. Также не сумел отличиться его одноклубник Дмитрий Орлов. Нападающий столичной команды Евгений Кузнецов пропустил встречу из-за нахождения в ковид-протоколе НХЛ.

После 31 игры "Вашингтон" идет вторым в турнирной таблице Столичного дивизиона, в активе клуба 43 очка. "Лос-Анджелес" занимает пятую строчку в Тихоокеанском дивизионе с 33 очками за 30 встреч.

Следующий матч "Вашингтон" проведет 22 декабря в гостях против "Филадельфии", "Лос-Анджелес" 24 декабря приедет в гости к "Вегасу".

В другом матче игрового дня "Питтсбург" в гостях со счетом 3:2 обыграл "Нью-Джерси".