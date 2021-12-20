Международный шахматный турнир на Кубок тигра пройдет в январе во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 20 декабря. /ТАСС/. Международный шахматный турнир на Кубок тигра, который является символом 2022 года, пройдет во Владивостоке в конце января, в нем примут участие гроссмейстеры России, Индии, Китая и Вьетнама. Турнир будет первым шагом к Тигриному форуму, который пройдет в сентябре 2022 года в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, сообщил ТАСС организатор соревнований спортивно-интеллектуальный клуб "ДВ-Интеллект".

"Четыре представителя топ-гроссмейстеров мира встретят Новый год по Восточному календарю во Владивостоке, - сообщили организаторы. - Призовой фонд шахматного турнира на Кубок тигра составит 1 млн рублей. Онлайн-трансляция игры пройдет в России, Индии, Китае и Вьетнаме. Турнир станет первым шагом к Тигриному форуму, который пройдет во Владивостоке 5 сентября 2022 года".

Турнир пройдет 28 и 29 января. Представители России, Индии, Вьетнама и Китая сыграют по кругу друг с другом и с лучшими игроками российских регионов, которые являются ареалом амурского тигра, среди них Приморский и Хабаровский края, Амурская область. Приглашен специальный гость из Бурятии.

"Охрана тигра - это не только обеспечение выживания красивой большой кошки, это вопросы, которые затрагивают и экологию, и туризм, и культурный код стран, и национальное достояние, и гордость их жителей. Во время турнира, который состоится в канун Нового года "водяного" тигра по Восточному календарю, во Владивосток приедут ведущие шахматисты, чтобы привлечь внимание широкой общественности к проблематике по сохранению тигра. Этот турнир откроет череду событий, предваряющих международный форум по сохранению тигра на Земле, где будут приниматься важные стратегические решения о международном взаимодействии, направленном на охрану тигра как вида", - сообщил соорганизатор турнира, генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, которого процитировал организатор.

Для комментирования игр во Владивосток прилетит Максим Омариев. На следующий день после турнира шахматисты сыграют блиц-сессии со всеми желающими в кампусе Дальневосточного федерального университета.

О форуме

Восточный экономический форум - одна из крупнейших российских международных конференций. Проходит с 2015 года на острове Русский на площадке Дальневосточного федерального университета. Проводится ежегодно согласно указу президента России от 19 мая 2015 года. Цели и задачи форума - содействие ускоренному развитию экономики российского Дальнего Востока; экспертная оценка его потенциала; расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе; продвижение и демонстрация инвестиционной привлекательности территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток.

В 2022 году форум пройдет 5-8 сентября, в рамках него состоится международный форум по сохранению тигра.