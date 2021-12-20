Клуб НХЛ "Торонто" приостановил тренировки из-за коронавируса

ТАСС, 20 декабря. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" принял решение приостановить тренировки до 26 декабря из-за множественных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
Ранее в ковид-протокол НХЛ попали главный тренер "Торонто" Шелдон Киф, голкипер Джек Кэмпбелл, защитники Ти Джей Броди и Тревис Дермотт, нападающие Джон Таварес, Александр Керфут, Уэйн Симмондс и Джейсон Спецца, а также помощник тренера Спенсер Карбери.
Решение о возобновлении тренировок примут руководство лиги и профсоюз игроков.
"Торонто" располагается на второй строчке в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 42 очка в 30 играх.