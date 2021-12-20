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КХЛ

"Автомобилист" получил разрешение заполнять домашнюю арену на 50% во время матчей КХЛ

Для доступа на арену будет необходим QR-код или справка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор разрешил екатеринбургскому клубу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" заполнять трибуны на 50% от вместимости арены на ближайшие домашние матчи. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Для доступа на арену необходим QR-код или справка о вакцинации от коронавирусной инфекции (в том числе первым компонентом) либо перенесенной болезни, или медицинский документ, подтверждающий медицинские противопоказания к вакцинации и отрицательный ПЦР-тест не позднее чем за 72 часа.

"Автомобилист" занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 39 очков в 39 матчах.

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