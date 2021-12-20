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Футбол в России

Главный тренер "Динамо" Шварц объяснил, почему Шунин остается основным вратарем команды

Голкипер в текущем сезоне пропустил три матча из-за травмы

ТАСС, 20 декабря. Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Сандро Шварц не намерен просто так рушить сложившуюся вратарскую иерархию, поэтому основным голкипером остается Антон Шунин. Комментарий Шварца приводит газета "Спорт-Экспресс".

Шунин в нынешнем сезоне чемпионата России пропустил три матча из-за травмы, вместо него играл Игорь Лещук.

"У меня не может быть сомнений, ни когда выпускаю на поле Шунина, ни когда Лещука, - сказал Шварц. - Они появились бы, если бы вратари были не очень хорошие, но это не наш случай. В "Динамо" отличная бригада голкиперов с прекрасным тренером [Дмитрием Изотовым]. Мы знаем возможности Лещука, он здорово заменил Шунина, когда Антон травмировался, но нельзя так просто рушить сложившуюся вратарскую иерархию, это вопрос доверия, который очень важен для голкиперов, а время Лещука обязательно придет, в этом нет никаких сомнений".

Шунин в нынешнем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) провел 15 матчей, из которых четыре отыграл "на ноль". Лещук провел три игры, в двух из которых не пропустил ни одного мяча.

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