Команда "Камаз-мастер" отправится на ралли-марафон "Дакар" 26 декабря

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российская команда "Камаз-мастер" вылетит в Саудовскую Аравию для участия в ралли-марафоне "Дакар" 26 декабря. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель команды Владимир Чагин.

"В следующем году "Дакар" возьмет свое начало 1 января, он стартует в третий раз в Саудовской Аравии - интересная, уникальная своими ландшафтами, культурой страна. Наша техника уже на территории Саудовской Аравии, она готова к бою, - отметил Чагин. - Команда проходит тренинги, обучающие семинары, тренировки по быстрому обслуживанию машин, физическую подготовку. Мы в ожидании вылета, он состоится 26 декабря".

"Команду будут представлять четыре экипажа, два из них на новых автомобилях. Эта миссия доверена действующему чемпиону "Дакара" Дмитрию Сотникову и пятикратному победителю ралли-марафона Эдуарду Николаеву", - добавил он.

"Дакар" пройдет с 2 по 14 января. 1 января состоится пролог гонки.