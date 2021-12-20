Николаев рассказал об отличиях новых "Камазов", которые выступят на "Дакаре"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Машины "Камаз", созданные для участия в ралли-марафоне "Дакар", имеют новый внешний вид, другой центр масс и много легких компонентов. Об этом журналистам рассказал пятикратный победитель "Дакара" Эдуард Николаев.

"Большая ответственность у всех экипажей, двое из них будут на выступать новых автомобилях. Первый хорошо себя зарекомендовал на ралли "Шелковый путь", мы много работали над этой машиной. Команда нарабатывала этот опыт - автомобиль нужно строить во всех областях, машина, мы считаем, получилась. Руководством команды принято решение, что нужен второй такой автомобиль семейства К5", - сказал Николаев.

Пилот рассказал об изменениях в новых машинах: "Была проведена большая работа по подвеске кабины, машина имеет другой центр масс, нужно было много тестов, большая работа проведена с рулевым управлением. Мы видим, какая Саудовская Аравия, видели, чего не хватает, и на сегодняшний день машины сильно отличаются от предыдущих. У машины новый внешний вид, внедрено много легких компонентов, автомобиль имеет красивый облик".

"Проведены работы с турбокомпрессорами - мы выезжали и в Казахстан, и на трассы "Шелкового пути", где были участки с подъемами, и мы увидели, что есть небольшие вопросы. Сформировалась команда, и мы отправили туда ребят на испытания. Что касается водных преград, в этом плане работа тоже была проведена. Есть моменты, связанные с балансом автомобиля, будем стараться, чтобы машины показали себя отлично", - сказал Николаев.

Также пилот российской команды Дмитрий Сотников рассказал о ходе работы над машинами. "Приходилось работать круглосуточно, днем машины в руках механиков, ночью - на тестах на полигонах, хорошо, что летом рассветало в полтретьего утра. В автоспорте это норма, также работает и "Формула-1", мы стараемся выжимать из 24 часов максимум - да, поспали мало, но мы не остановили подготовку. До последнего дня старались выбрать именно те регулировки, что сейчас есть, и думаю, будем выглядеть достойно", - сказал он.

"Дакар" пройдет 2-14 января.