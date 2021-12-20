В федерации надеются на отсутствие проблем у российских танцоров при въезде в США

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла надеется, что у российских спортсменов не будет проблем с въездом в США на Всемирные игры 2022 года. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал исполнительный директор федерации Вадим Пермяков.

Всемирные игры, в рамках которых пройдут соревнования по видам спорта, не включенным в олимпийскую программу, состоятся в Бирмингеме (штат Алабама) с 7 по 17 июля.

"Федерацией в этом году была показана очень хорошая, стабильная работа, все соревнования были проведены на очень высоком уровне. Мы довольны тем, как выступили на чемпионате Европы, - сказал Пермяков. - На чемпионате мира мы заняли 5-6-е места и сделаем выводы. Надеюсь, что на Всемирных играх в США не будет проблем с пересечением границы".