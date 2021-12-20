Рафаэль Надаль заразился коронавирусом

ТАСС, 20 декабря. Тест на коронавирус испанского теннисиста Рафаэля Надаля дал положительный результат. Об этом теннисист написал на своей странице в Twitter.

"Хотел бы объявить, что по возвращении с выставочного турнира в Абу-Даби мой тест на коронавирус дал положительный результат", - написал Надаль.

Надалю 35 лет. Он занимает шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 88 побед на турнирах под эгидой организации. Испанец 20 раз побеждал на турнирах Большого шлема. Он является двукратным олимпийским чемпионом (в 2008 году он победил в одиночном разряде, в 2016 году - в парном), а также пятикратным обладателем Кубка Дэвиса. Надаль - один из восьми теннисистов, сумевших победить на всех турнирах Большого шлема хотя бы один раз.