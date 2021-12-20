{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ATP

Рафаэль Надаль заразился коронавирусом

Тест на коронавирус испанца дал положительный результат после выставочного турнира в Абу-Даби
Рафаэль Надаль EPA-EFE/ALI HAIDER
Описание
Рафаэль Надаль
© EPA-EFE/ALI HAIDER

ТАСС, 20 декабря. Тест на коронавирус испанского теннисиста Рафаэля Надаля дал положительный результат. Об этом теннисист написал на своей странице в Twitter.

"Хотел бы объявить, что по возвращении с выставочного турнира в Абу-Даби мой тест на коронавирус дал положительный результат", - написал Надаль.

Надалю 35 лет. Он занимает шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 88 побед на турнирах под эгидой организации. Испанец 20 раз побеждал на турнирах Большого шлема. Он является двукратным олимпийским чемпионом (в 2008 году он победил в одиночном разряде, в 2016 году - в парном), а также пятикратным обладателем Кубка Дэвиса. Надаль - один из восьми теннисистов, сумевших победить на всех турнирах Большого шлема хотя бы один раз.

Теги
Надаль, РафаэльATP
Зимние олимпийские виды спорта
Лидер сборной России по бобслею Гайтюкевич вместо отдыха поедет тренироваться в Сигулду
Этап Кубка мира в Латвии пройдет с 1 по 2 января
Лидер сборной России по бобслею Гайтюкевич вместо отдыха поедет тренироваться в Сигулду
Читать полностью