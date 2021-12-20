Лидер сборной России по бобслею Гайтюкевич вместо отдыха поедет тренироваться в Сигулду

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Лидер сборной России по бобслею Ростислав Гайтюкевич, завоевавший в воскресенье бронзу на этапе Кубка мира в германском Альтенберге, принял решение отказаться от недельных предновогодних каникул и продолжить тренировки. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсмена Анна Макарова.

Этап Кубка мира в Альтенберге, проходивший с 18 по 19 декабря, стал последним стартом 2021 года для ведущих бобслеистов, следующий этап соревнований пройдет с 1 по 2 января в латвийской Сигулде. "Ростислав Гайтюкевич не поедет на недельный отдых в Россию, сейчас он перебирается в Сигулду, - рассказала Макарова. - В Латвии спортсмен будет тренироваться за счет региона. Конечно, спортсмен очень хочет увидеться с родными, но понимает, что поездка домой может негативно сказаться на его подготовке к Олимпиаде".

Гайтюкевич вместе с разгоняющими Михаилом Мордасовым, Павлом Травкиным и Алексеем Лаптевым заняли в Альтенберге третье место в соревнованиях экипажей бобов-четверок. Первым стал немецкий экипаж Франческо Фридриха, вторым - канадца Джастина Криппса. "Бронза, которую завоевал Ростислав, очень дорогого стоит, так как соревнования проходили в очень тяжелых погодных условиях, лед на трассе очень быстро превращался в кашу, - сказала собеседница ТАСС. - Нашему экипажу не очень повезло с жеребьевкой, он стартовал только одиннадцатым, ехал по не самому лучшему льду, поэтому показал в первой попытке только пятый результат, проиграв совсем немного лидерам".

"Но второй заезд у Ростислава получился, можно сказать, идеальным. Я думаю, после такого выступления даже многолетний непререкаемый авторитет мирового бобслея, 12-кратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион Фридрих теперь увидит в куда менее опытном Гайтюкевиче очень серьезного конкурента. Ростислав во втором заезде переиграл своего титулованного соперника, который выступал на куда более лучшей технике. Фридрих, надо отметить, в этом сезоне ранее уступил только в одном заезде - своему соотечественнику Йоханнесу Лохнеру", - отметила Макарова.

Тренер рассказала, что титулованный немецкий бобслеист после соревнований написал сообщение Гайтюкевичу, в котором поздравил его с успешным выступлением и наступающими новогодними праздниками. "Теперь Ростиславу нужно дальше работать, у него есть еще большие резервы в плане результата", - считает собеседница ТАСС.

"Ростислав - настоящий боец, он никогда не сдается и никого не боится. К тому же настоящий трудяга. Я горжусь им, и тренеры сделают все от себя зависящее, чтобы спортсмен мог показывать высокие результаты", - заключила Макарова.