На номерах "Камаз-мастер" на "Дакаре" будет российский флаг, несмотря на санкции WADA

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российский флаг будет на госномерах команды "Камаз-мастер" на ралли-марафоне "Дакар", несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом на пресс-конференции заявил руководитель команды "Камаз-мастер" Владимир Чагин.

"Мы находимся в этом двухлетнем периоде, на нашей одежде нет флагов, если добираемся до подиума, не слышим гимна страны, - сказал Чагин. - Но никакие санкции не отнимут наш русский дух, наши стремления, нашу цель быть на подиуме. Мы следим и за другими видами спорта, и за спортсменами, которые стоят на подиуме, - они вызывают уважение. Это оказывает моральное воздействие, и собраться и победить в этих условиях еще более ценно".

"Мы изучили еще раз актуализированные санкции - да, в следующем году на экипировке и на машинах мы не можем иметь наш флаг, "Дакар" будет этапом чемпионата мира. Но нам повезло - на наших машинах "Камаз" установлен государственный номерной знак, там есть маленький флаг, санкции его не касаются", - добавил Чагин.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) российские спортсмены не могут выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под флагом России до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использование гимна и герба страны.

"Дакар" пройдет 2-14 января.