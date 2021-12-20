Выступавший в НХЛ Провольнев достиг договоренности о подписании контракта с ЦСКА

МОСКВА, 20 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Аризона" Владислав Провольнев достиг договоренности с московским ЦСКА о подписании контракта. Об этом ТАСС сообщил президент армейцев Игорь Есмантович.

По данным журналиста телеканала NHL Network Крэйга Моргана, 26-летний россиянин не хочет оставаться в клубе, а планирует вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

"Провольнев достиг договоренности о подписании контракта с ЦСКА, - сказал Есмантович. - Мы в ближайшее время зарегистрируем контракт и заявим его в наш чемпионат. Контракт на три года. У нас есть еще некоторые движения в плане трансферов, но не хотелось бы их озвучивать".

Права на игрока в КХЛ принадлежат ЦСКА. Провольнев перешел в "Аризону" в марте, но не провел за команду ни одного матча в НХЛ. Он сыграл 17 встреч за фарм-клуб "Аризоны" в Американской хоккейной лиге, отдав одну результативную передачу.

До перехода в "Аризону" Провольнев выступал за череповецкую "Северсталь", которая летом продала права на игрока ЦСКА. Защитник неоднократно вызывался в олимпийскую сборную России.