Есмантович: тренерский штаб сборной России продолжит общаться с кандидатами до Олимпиады

МОСКВА, 20 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренерский штаб сборной России по хоккею после Кубка Первого канала продолжит активно общаться с кандидатами в команду до сбора на Олимпийские игры. Об этом ТАСС рассказал советник главного тренера команды, президент ЦСКА Игорь Есмантович.

Россияне заняли второе место на турнире в Москве, проиграв в заключительном матче в овертайме финнам со счетом 2:3.

"Во-первых, перед паузой на Олимпиаду надо улучшить физическое состояние ребят. Мы понимаем, что вопрос с участием на Олимпиаде игроков НХЛ решится в самое ближайшее время, но готовятся все ребята, в том числе и в Северной Америке, - сказал Есмантович. - Мы посмотрим, кто в каком состоянии находится, сделаем выводы по проведенным матчам во всех линиях, по игре в большинстве, меньшинстве, овертайме".

"Мы будем собираться еще не раз и анализировать итоги турнира. Более того, тренерскому корпусу поручено взаимодействовать со всеми хоккеистами как в своих, так и в других клубах, беседовать с кандидатами. Поэтому мы работаем в полном объеме и ждем регламента проведения Олимпиады", - добавил Есмантович.

По словам советника главного тренера, весь штаб хорошо отработал на Кубке Первого канала. "У нас было на одну игру больше, был реванш с канадцами (сборная России выиграла со счетом 4:3 - прим. ТАСС), и это тоже немаловажный фактор для психологии ребят. Тут много нюансов и моментов, которые положительно сложились как для турнира, так и для нашей сборной", - отметил он.

"Мы понимаем, в каком состоянии находятся игроки: в этом году сезон сжат с точки зрения проведения большого количества матчей. Соответственно, мы посмотрели биохимический анализ крови, кто и в каком состоянии находится, и по этому формату были распределены и нагрузки. То, что мы проводили в этом году четыре игры вместо трех, требует определенного анализа. Это определенный опыт, который мы получили, и я считаю, что потеря одного очка на этом турнире является отличным результатом по тем кандидатам, которые находятся на сегодняшний день в распоряжении национальной сборной", - добавил он.