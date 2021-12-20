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Бокс

Вице-чемпион Олимпиады боксер Гаджимагомедов дебютирует в профессионалах боем с Беррокалем

Поединок пройдет 24 декабря в Москве

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио россиянин Муслим Гаджимагомедов проведет первый бой в профессиональном боксе против колумбийца Дейбиса Беррокаля. Об этом ТАСС сообщили организаторы турнира.

Поединок должен пройти 24 декабря в Москве.

"Первым соперником Муслима станет Дейбис Беррокаль", - сказали организаторы.

Гаджимагомедову 24 года, он является чемпионом мира и серебряным призером первенства Европы. Помимо серебряной медали Олимпиады, на его счету также золотая награда Европейских игр в Минске и три победы на чемпионатах России.

В послужном списке 33-летнего Беррокаля 17 побед (16 нокаутом), 8 поражений.

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