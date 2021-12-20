"Химки" не до конца расплатились по долгам с футболистами

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб "Химки" выплатил большую часть долгов по заработной плате игрокам команды и окончательно должен с ними рассчитаться до 25 декабря. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов.

В конце ноября полузащитник подмосковной команды Денис Глушаков заявил, что задолженности не являются глобальными. Тогда же член наблюдательного совета "Химок", член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков заявил ТАСС, что вопрос с долгами будет закрыт до конца календарного года.

"У "Химок" неоднородные долги, у ребят разные ситуации, какой-то единой картины не дашь, - сказал Зотов. - Однородные долги - имеется в виду, что некоторые клубы не выплачивают долги по заработной плате около двух месяцев, а в "Химках" есть еще премиальные. По зарплате большая часть уже выплачена, но перед игроками стоят задолженности по разным срокам. В клубе обещали расплатиться по долгам до 25 декабря".

"Химки" после 18 туров занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 14 очков. В этих матчах команда одержала две победы, восемь раз сыграла вничью и потерпела восемь поражений. Отставание от 12-й строчки, которая гарантирует сохранение места в элите российского футбола, составляет пять очков.