Ягудин: российским фигуристам-одиночникам победить на Олимпиаде поможет только чудо

ТАСС, 20 декабря. Только чудо поможет российским фигуристам одержать победу в мужском одиночном катании на предстоящих Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение высказал олимпийский чемпион Алексей Ягудин, комментарий которого приводит "Спорт-Экспресс".

Российские одиночники не могут завоевать золото Олимпийских игр с 2006 года, тогда на Играх в итальянском Турине победителем стал Евгений Плющенко.

"Они могут. На тренировках все прыгают и на шестиминутной разминке, а выходят - ничего не делают, - сказал Ягудин. - Мне абсолютно все равно, как они закончат, на каких местах. Мне не все равно, где мы будем в командном турнире. Естественно, хочется, чтобы они были повыше, но я понимаю, что ни у одного вообще нет шансов попасть в тройку, только если чудо не произойдет, но хочется, чтобы у команды было золото, а не серебро, как на прошлой Олимпиаде".

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.