Черчесова назначили главным тренером венгерского футбольного клуба "Ференцварош"

ТАСС, 20 декабря. Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов возглавил венгерский "Ференцварош". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На этом посту 58-летний специалист сменил австрийца Петера Штёгера. О сроках контракта с Черчесовым не сообщается.

Последним местом работы Черчесова была сборная России, которую он возглавлял с 10 августа 2016 года по 8 июля 2021-го. Под его руководством российская сборная вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года, а на чемпионате Европы в 2021 году не смогла выйти из группы.

До прихода в сборную Черчесов возглавлял варшавскую "Легию", с которой выиграл чемпионат и Кубок Польши в сезоне-2015/16. Также специалист тренировал австрийские "Куфштайн" (2004) и "Ваккер-Тироль" (2004-2006), московский "Спартак" (2007-2008), "Жемчужину-Сочи" (2010-2011), грозненский "Терек" (2011-2013), который в настоящее время носит название "Ахмат", пермский "Амкар" (2013-2014), московское "Динамо" (2014-2015). Под его руководством "Спартак" занял второе место в чемпионате России в 2007 году.

В качестве футболиста Черчесов выступал за "Спартак" из Орджоникидзе, московские "Спартак" и "Локомотив", дрезденское "Динамо" и инсбрукский "Тироль". В составе московского "Спартака" Черчесов дважды становился чемпионом СССР (1987, 1989), России (1992, 1993), выиграл Кубок СССР (1991/92). Играя за "Тироль", он трижды помог команде победить в чемпионате Австрии (1999/2000, 2000/01, 2001/02). За сборные СССР, СНГ и России Черчесов провел 49 матчей.

"Ференцварош" лидирует в турнирной таблице текущего сезона чемпионата Венгрии, набрав 35 очков в 16 матчах. Команда 32 раза становилась чемпионом страны, 23 раза - обладателем Кубка Венгрии (оба результата являются рекордными), два раза клуб выигрывал Кубок венгерской лиги и шесть раз - Суперкубок Венгрии.