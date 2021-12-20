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Чемпионат России по фигурному катанию

Победительница Кубка России фигуристка Гулякова снялась с чемпионата страны

Вместо Гуляковой на турнире вступит Арина Онищенко

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Анастасия Гулякова не примет участия в чемпионате России в Санкт-Петербурге. Обновленный список участниц национального первенства опубликован на официальном сайте Федерации фигурного катания России (ФФКР).

Гулякову заменит Арина Онищенко. Ранее из-за перелома кисти с турнира снялась чемпионка Европы Алена Косторная.

Обновленный список фигуристок, которые выступят в чемпионате России, выглядит следующим образом: Камила Валиева, Ксения Гущина, Анастасия Зинина, Анастасия Морозова, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Софья Самодурова, Полина Свириденко, Ксения Синицина, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Арина Онищенко, Майя Хромых, Анна Щербакова и Вероника Яметова.

Гуляковой 19 лет, в 2020 году она стала победительницей Кубка России и завоевала бронзу на российском этапе международной серии Гран-при.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге с 21 по 26 декабря. Турнир будет отборочным на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

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Чемпионат России по фигурному катанию
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