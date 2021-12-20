Герой России Юсупов стал послом олимпийской экипировки сборной на Играх в Пекине

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Герой России, командир воздушного судна Дамир Юсупов стал послом коллекции экипировки национальной сборной для зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом ТАСС сообщили в Zasport.

"Я много раз облетел всю Россию и каждый раз вижу, насколько велика и красива наша страна, - сказал Юсупов. - С запада на восток можно лететь 9-10 часов, и за это время одни живописные виды сменяются другими - не менее впечатляющими. Это и леса, и реки, и озера, и снежные хребты, нам действительно есть, чем гордиться. И, кстати, я очень рад, что очертания нашего ландшафта нашли отражения на форме олимпийской сборной".

"Для меня Олимпиада - это что-то близкое, родное, это волнительное, торжественное событие, которое я еще с детства смотрю с особым удовольствием. Сейчас, конечно, уникальный случай - обычно ждать следующей Олимпиады приходится два года, но из-за пандемии все сдвинулось, только закончились летние Олимпийские игры в Токио, и вот мы уже снова находимся в приятном предвкушении зимних Игр, которые пройдут в Пекине".

Основатель бренда Zasport Анастасия Задорина отметила, что для компании большая честь, что Юсупов стал послом олимпийской коллекции. "Он действительно тот герой, которым гордится вся страна. Тема спорта ему оказалась очень близка, Дамир всей душой болеет за наших спортсменов. И очень приятно было услышать от него положительные отзывы о нашей коллекции, особенно комментарии о географических объектах, которые в виде принта размещены на одежде, - ведь он практически каждый день видит страну из кабины пилота".

Юсупов в 2019 году после возникшей во время полета критической ситуации совершил аварийную посадку самолета на кукурузное поле и спас жизни 227 пассажиров и 7 членов экипажа.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.