Призер чемпионата мира в прыжках в высоту Акименко откроет новый сезон 7 января

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Михаил Акименко планирует открыть новый сезон 7 января выступлением на "Рождественских стартах" в Екатеринбурге. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

"Турнир в Екатеринбурге, намеченный на 7 января, будет для меня первым стартом сезона", - сказал Акименко.

Акименко на чемпионате мира 2019 года в Дохе занял второе место с результатом 2,35 метра. На Олимпиаде в Токио он стал шестым, прыгнув на 2,33 м.

Как сообщили ТАСС в оргкомитете турнира, в рамках "Рождественских стартов" и Мемориала Яламова пройдет турнир по прыжкам в высоту. "В нем примут участие как мужчины, так и женщины, у которых будет определенный гандикап, - сказал представитель оргкомитета соревнований. - В заявку на первый крупный турнир нового сезона вошли Михаил Акименко, Матвей Рудник, Матвей Тычинкин, Денис Федоренко, Наталья Спиридонова, Мария Кочанова, Кристина Королева и Надежда Андрюхина".

Главным стартом зимнего легкоатлетического сезона станет чемпионат мира в помещении, который пройдет в Белграде с 18 по 20 марта.