Мишин: фигуристка Гулякова пропустит чемпионат России из-за травмы ноги

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Анастасия Гулякова не сможет выступить на чемпионате России из-за повреждения голеностопа. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменки Алексей Мишин.

Гулякову заменит Арина Онищенко. Ранее из-за перелома кисти с турнира снялась чемпионка Европы Алена Косторная.

"У нее [Гуляковой] травма голеностопа правой ноги", - сказал Мишин.

Гуляковой 19 лет, в 2020 году она стала победительницей финала Кубка России и завоевала бронзу на российском этапе серии Гран-при.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.