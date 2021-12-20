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Чемпионат России по фигурному катанию

Мишин: фигуристка Гулякова пропустит чемпионат России из-за травмы ноги

Спортсменку на турнире заменит Арина Онищенко

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Анастасия Гулякова не сможет выступить на чемпионате России из-за повреждения голеностопа. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменки Алексей Мишин.

Гулякову заменит Арина Онищенко. Ранее из-за перелома кисти с турнира снялась чемпионка Европы Алена Косторная.

"У нее [Гуляковой] травма голеностопа правой ноги", - сказал Мишин.

Гуляковой 19 лет, в 2020 году она стала победительницей финала Кубка России и завоевала бронзу на российском этапе серии Гран-при.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.

Теги
Чемпионат России по фигурному катаниюМишин, Алексей Николаевич
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