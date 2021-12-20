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Чемпионат России по фигурному катанию

Фигуристка Константинова заявила, что готовится вернуться к соревнованиям в январе

Бронзовый призер Универсиады-2019 не смогла отобраться на чемпионат России из-за коронавируса
Станислава Константинова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Станислава Константинова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Бронзовый призер Универсиады-2019 фигуристка Станислава Константинова не переживает из-за пропуска чемпионата России, куда не смогла отобраться из-за коронавируса, и планирует вернуться к соревнованиям уже в январе. Об этом фигуристка рассказала ТАСС.

"У меня болела стопа, но я готовилась выступить на двух последних этапах Кубка России, чтобы отобраться на чемпионат страны, - рассказала Константинова. - Но заболела ковидом, и, хотя переносила болезнь не в тяжелой форме, решили не рисковать, поэтому ни о каком чемпионате России речи уже не шло. Но я восстановила почти все прыжки, сейчас готовлюсь выступить в новогодних шоу. А с января рассчитываю заявляться на российские старты, надеюсь, все получится".

Чемпионат России по фигурному катанию, который является главным этапом отбора на Олимпийские игры в Пекин, пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.

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Чемпионат России по фигурному катанию
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