Шварц объяснил, почему футболист "Динамо" Евгеньев перестал попадать в стартовый состав

ТАСС, 20 декабря. Защитник московского футбольного клуба "Динамо" Роман Евгеньев должен проявлять себя на тренировках и завоевывать игровое время работой, чтобы выиграть конкуренцию. Об этом заявил главный тренер бело-голубых Сандро Шварц, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

В прошлом сезоне Евгеньев принял участие в 27 матчах чемпионата России и отметился одним голом и одной результативной передачей. В текущем розыгрыше 22-летний защитник сыграл в восьми из 18 матчах турнира, начав лишь два из них в стартовом составе.

"Для Ромы это новое - конкуренция с такими сильными защитниками, как [Фабиан] Бальбуэна и [Иван] Ордец. Для развития карьеры Роме очень важно правильно относиться к происходящему, - отметил Шварц. - Проявлять себя на тренировках, повышать давление в конкурентной борьбе, завоевывать игровое время работой, другого пути нет. Евгеньев - молодой защитник, он должен учиться расти в конкуренции".

"Динамо" после 18 туров располагается на второй строчке таблицы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков и отставая на два очка от петербургского "Зенита". В первом туре после зимней паузы команда сыграет в гостях с подмосковными "Химками".