Игры стран СНГ пройдут в 2023 году в Белоруссии и в 2025 году в Азербайджане

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Совет по физической культуре и спорту стран СНГ определил место и время проведения вторых и третьих Игр СНГ. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Исполкома Содружества по итогам внеочередного заседания совета.

"II Игры пройдут в 2023 году в Белоруссии. Местом проведения III Игр в 2025 году станет Азербайджан", - говорится в сообщении.

На заседании совета также рассмотрели вопрос о проведении под эгидой Содружества спортивных соревнований - чемпионатов, первенств и кубков СНГ по отдельным видам спорта. "На сегодняшний день отсутствует единый порядок предоставления права проведения таких соревнований, требований к их организаторам и условиям проведения. На заседании совета принято решение поручить рабочей группе по подготовке и проведению Игр стран СНГ разработать до 1 июня 2022 года проект положения о чемпионатах (первенствах, кубках) СНГ по видам спорта", - добавили в пресс-службе.

Первые Игры стран СНГ прошли в Казани в сентябре. В них приняли участие 1 139 спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет из России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. В программу Игр были включены 16 видов спорта. Первоначально соревнования должны были пройти в августе 2020 года, но их перенесли из-за пандемии. Идею проведения Игр выдвинула Россия, предложение было поддержано на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе 28 сентября 2018 года. Игры проводятся для укрепления дружественных связей между народами и практической реализации Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта стран Содружества.