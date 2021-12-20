Поздняков: на этапе Кубка мира по фристайлу в США был нарушен основной принцип спорта

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Организаторы этапа Кубка мира по фристайлу в США нарушили принцип равного доступа к участию в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм в Пекине. Такое мнение высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в эфире телеканала "Россия-24".

Российские фристайлисты, выступающие в дисциплине "хаф-пайп", пропустили этап Кубка мира в США, который проходил с 8 по 10 декабря, по причине отсутствия сертификатов о вакцинации препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения. Также трудности с въездом в США были у российских конькобежцев. Соревнования носили статус отборочных турниров к Олимпийским играм.

"Я очень надеюсь, что наши спортсмены смогут принять участие в оставшихся квалификационных соревнованиях и увеличат свои шансы на справедливый отбор к Олимпийским играм. Что касается ответов от международных федераций, мы пока их не получили, поэтому по тому плану, что мы сформировали, будем использовать следующие шаги, в том числе юридического характера. С нашей точки зрения, нарушен основной принцип спорта, когда абсолютно разный подход применяется к представителям разных стран, а мы все знаем, что один из главных принципов олимпийского и спортивного движения - это принцип универсальности, одинаковых эквивалентных возможностей для всех спортсменов как для участия в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм, так и на самих Играх. Поэтому мы обратили внимание наших коллег из международных федераций, что этот подход неприемлем, нарушает права основных стейкхолдеров, спортсменов, которые являются сутью, корнем олимпийского движения, ситуацию необходимо исправить", - сказал Поздняков.

"Со своей стороны мы делаем ряд предложений, достаточно сбалансированных, взвешенных. Мы понимаем, что результаты соревнований, которые прошли, отменить невозможно - это будет несправедливо по отношению к спортсменам, которые там принимали участие. На наш взгляд, международная федерация должна выделить часть квот для тех спортсменов, которые были приглашены организационным комитетом соревнований, но не смогли приехать на территорию той или иной страны. Перед Играми в Токио и Пекине Международный олимпийский комитет ставил главную задачу - создать справедливые условия для всех спортсменов, поэтому мы надеемся, что договоренности, которые были у международного спортивного сообщества, будут выполняться", - добавил Поздняков.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.