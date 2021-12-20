Исполком IWF определил новые олимпийские весовые категории для тяжелоатлетов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) определился с тем, в каких весовых категориях будут разыгрываться награды на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).

В соревнованиях мужчин медали будут разыграны в пяти весовых категориях - до 61 кг, до 73 кг, до 89 кг, до 102 кг и свыше 102 кг. Женщины выступят на Играх также в пяти категориях - до 49 кг, до 59 кг, до 71 кг, до 81 кг, свыше 81 кг.

На Олимпиаде 2020 года было по семь весовых категорий у мужчин и у женщин. У мужчин - до 61 кг, до 67 кг, до 73 кг, до 81 кг, до 96 кг, до 109 кг и свыше 109 кг, у женщин - до 49 кг, до 55 кг, до 59 кг, до 64 кг, до 76 кг, до 87 кг и свыше 87 кг.