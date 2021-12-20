Поздняков: спортивная инфраструктура в России улучшилась в последние десятилетия

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российским спортсменам построили специализированные базы для подготовки к Олимпийским играм во многих видах спорта, что поможет завоевать больше медалей. Такое мнение в эфире телеканала "Россия-24" высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"Если мы посмотрим по сторонам, то увидим, как серьезно улучшилась спортивная инфраструктура в России за последние несколько десятилетий. Чтобы спортсмен смог выловить золотую рыбку из пруда, ему нужно дать удочку, так вот этих удочек в постсоветский период не было. Я сам прожил этот период и прекрасно помню, какие были учебно-тренировочные базы: "Новогорск" и "Озеро Круглое" - абсолютно умирающие базы, в них соревновались все виды спорта, друг на друге практически. Сейчас такого нет, у нас практически в каждом виде спорта есть своя централизованная база, есть ряд видов спорта, где они еще не доделаны, но это все будет и у них", - сказал Поздняков.

"Могу сказать, что спортивные базы имеют исключительно специализированный характер. То, чего не было у спортсменов девяностых и начала нулевых, есть у нынешних. Поэтому соответствующим образом внимание государства к развитию спорта, в том числе спорта высших достижений, в конечном итоге будет превращаться в золотые олимпийские медали, которые будут мотивировать новое поколение идти заниматься спортом", - добавил Поздняков.

Следующие Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.