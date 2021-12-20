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Бокс

Боксер Бивол заявил, что готов провести бой против Бетербиева в России

Поединок может пройти в мае

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол готов провести объединительный бой против соотечественника Артура Бетербиева в России в мае. Об этом Бивол заявил ТАСС.

Ранее сообщалось, что Бетербиев может провести следующий бой против Бивола.

"Это действительно так, этот бой может быть в мае, - сказал Бивол. - У всех есть желание организовать этот бой. Всегда относился к Артуру с уважением, помню его по сборной. У нас абсолютно спокойные отношения".

Бетербиев владеет титулами чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF), Бивол - поясом Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

В послужном списке 36-летнего Бетербиева 17 побед (17 нокаутом), ни одного поражения. Последний поединок он провел 18 декабря в Монреале, выиграв у американца Маркуса Брауна нокаутом в девятом раунде. В активе 30-летнего Бивола 19 побед (11 нокаутом), ни одного поражения. Предыдущий поединок он провел 12 декабря в Екатеринбурге, победив соотечественника Умара Саламова решением судей.

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