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Сборные по хоккею

Сборная Канады по хоккею отказалась от участия в Кубке Шпенглера

Причиной такого решения стала сложная эпидемиологическая обстановка
Хоккеисты сборной Канады Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Хоккеисты сборной Канады
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 20 декабря. Сборная Канады по хоккею не выступит на Кубке Шпенглера из-за сложной эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В соревновании примут участие шведская "Фрёлунда", "КалПа" из Финляндии, швейцарские "Давос" и "Амбри-Пиотта", а также чешская "Спарта".

"Мы приняли решение уделить внимание здоровью и безопасности игроков, тренеров и персонала", - говорится в сообщении пресс-службы канадской сборной.

Кубок Шпенглера - старейший в мире международный хоккейный турнир, с 1923 года проходящий в Давосе в конце декабря. В турнире традиционно принимают участие местная команда и сборная Канады, состоящая из хоккеистов, выступающих в европейских лигах.

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