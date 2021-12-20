Даниил Дубов получил специальное приглашение на Гран-при FIDE

ТАСС, 20 декабря. Российский шахматист Даниил Дубов стал последним участником Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) 2022 года, который пройдет в три этапа с 3 февраля по 4 апреля в Германии и Сербии. Об этом сообщает пресс-служба компании World Chess, являющейся коммерческим партнером FIDE.

Дубов присоединился к 23 участникам турнира благодаря специальному приглашению (wild card) от World Chess.

"Нам нравится следить за Дубовым и работать с ним, мы ценим его открытость и явную страсть к шахматам. Уверены, что поклонники шахмат поддержат наше решение", - говорится в сообщении World Chess.

Дубову 25 лет, он является чемпионом мира по быстрым шахматам 2018 года.

Каждый турнир будет состоять из группового этапа, полуфинала и финала. Два лучших шахматиста по итогам серии получат право на участие в турнире претендентов на мировую корону, который состоится в 2022 году. Призовой фонд каждого турнира составит €150 тыс.