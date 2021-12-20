СМИ: фигуристка Кихира пропустит предолимпийский чемпионат Японии из-за травмы

ТАСС, 20 декабря. Фигуристка Рика Кихира не выступит на чемпионате Японии из-за затянувшегося восстановления после травмы правой лодыжки. Об этом сообщает портал Yahoo.

Ранее Кихира из-за травмы пропустила серию Гран-при.

Чемпионат Японии является одним из этапов отбора на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Также при отборе учитываются результаты, показанные на Гран-при.

Кихире 19 лет, она является обладательницей двух золотых медалей Турнира четырех континентов (2019, 2020) и победительницей финала Гран-при в сезоне-2018/19.

Чемпионат Японии пройдет с 22 по 26 декабря в Сайтаме. Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.