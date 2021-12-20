ЦСКА обыграл "Йокерит" в матче Континентальной хоккейной лиги

ТАСС, 20 декабря. Московский ЦСКА в гостях со счетом 3:1 обыграл хельсинкский "Йокерит" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Хартвалл-Арене" в присутствии 5 117 зрителей.

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В составе победителей шайбы забросили Сергей Андронов (35-я минута) и Сергей Плотников (44, 58). У "Йокерита" отличился Кристян Комбе (35).

Армейцы обыграли "Йокерит" во второй раз в текущем сезоне. В первой встрече, прошедшей 26 ноября, ЦСКА одержал гостевую победу в овертайме со счетом 3:2.

Нападающий ЦСКА Константин Окулов отдал голевую передачу и набрал 200-е очко в составе армейцев. Окулову 26 лет, он выступает за красно-синих с 2017 года. В составе ЦСКА нападающий стал обладателем Кубка Гагарина в 2019 году.

ЦСКА поднялся на второе место турнирной таблицы Западной конференции, в 40 играх подопечные Сергея Федорова набрали 55 очков. "Йокерит" опустился на четвертую строчку таблицы Запада, после 41 матча у команды 54 очка. В следующем матче ЦСКА в Санкт-Петербурге встретится со СКА 22 декабря. "Йокерит" в этот же день на своей площадке сыграет с минским "Динамо".