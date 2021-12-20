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КХЛ

"Спартак" проиграл СКА и прервал серию из трех побед в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу петербуржцев
Игроки СКА и вратарь Алексей Красиков ("Спартак") Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Игроки СКА и вратарь Алексей Красиков ("Спартак")
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 2:4 уступил петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге в присутствии 5 960 зрителей.

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В составе победителей дубль оформил Антон Бурдасов (17-я и 28-я минуты), также заброшенными шайбами отметились Даниил Пыленков (20) и Андрей Кузьменко (38). У проигравших отличились Александр Хохлачев (4) и Александр Никишин (40).

Ранее в нынешнем сезоне команды обменялись гостевыми победами. 14 сентября СКА обыграл "Спартак" (2:0), а 4 ноября "Спартак" оказался сильнее СКА в овертайме (2:1).

"Спартак" прервал трехматчевую победную серию, столичный клуб с 45 очками поcле 41 встречи находится на седьмой позиции в турнирной таблице Западной конференции. СКА вышел на первое место на Западе с 56 очками в 40 играх. В следующем матче красно-белые на домашней площадке сыграют с уфимским "Салаватом Юлаевым" 22 декабря, в тот же день команда из Санкт-Петербурга примет ЦСКА.

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1СКА402023429123-8456
2ЦСКА401673121199-8655
3Динамо М3922221111130-9254
4Йокерит4118422411122-10154
5Северсталь391535231196-8651
6Локомотив401731341298-8649
7Спартак4116502117102-10345
8Торпедо3918103215101-9143
9Динамо Мн3914404314113-12243
10Сочи391231311991-10836
11Витязь39812551896-12032
12Динамо Р38911531974-11530
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург392424018138-9461
2Трактор4117561210120-9959
3Салават Юлаев3921212112108-7651
4Ак Барс391634051194-8951
5Авангард3920111115111-8946
6Сибирь401713131588-8446
7Автомобилист3914213217116-10639
8Барыс3911332218102-11938
9Нефтехимик391222231893-11537
10Амур411024232076-10037
11Адмирал40703322566-12525
12Куньлунь39711142587-15423

 

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