"Спартак" проиграл СКА и прервал серию из трех побед в КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 2:4 уступил петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге в присутствии 5 960 зрителей.
В составе победителей дубль оформил Антон Бурдасов (17-я и 28-я минуты), также заброшенными шайбами отметились Даниил Пыленков (20) и Андрей Кузьменко (38). У проигравших отличились Александр Хохлачев (4) и Александр Никишин (40).
Ранее в нынешнем сезоне команды обменялись гостевыми победами. 14 сентября СКА обыграл "Спартак" (2:0), а 4 ноября "Спартак" оказался сильнее СКА в овертайме (2:1).
"Спартак" прервал трехматчевую победную серию, столичный клуб с 45 очками поcле 41 встречи находится на седьмой позиции в турнирной таблице Западной конференции. СКА вышел на первое место на Западе с 56 очками в 40 играх. В следующем матче красно-белые на домашней площадке сыграют с уфимским "Салаватом Юлаевым" 22 декабря, в тот же день команда из Санкт-Петербурга примет ЦСКА.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|СКА
|40
|20
|2
|3
|4
|2
|9
|123-84
|56
|2
|ЦСКА
|40
|16
|7
|3
|1
|2
|11
|99-86
|55
|3
|Динамо М
|39
|22
|2
|2
|1
|1
|11
|130-92
|54
|4
|Йокерит
|41
|18
|4
|2
|2
|4
|11
|122-101
|54
|5
|Северсталь
|39
|15
|3
|5
|2
|3
|11
|96-86
|51
|6
|Локомотив
|40
|17
|3
|1
|3
|4
|12
|98-86
|49
|7
|Спартак
|41
|16
|5
|0
|2
|1
|17
|102-103
|45
|8
|Торпедо
|39
|18
|1
|0
|3
|2
|15
|101-91
|43
|9
|Динамо Мн
|39
|14
|4
|0
|4
|3
|14
|113-122
|43
|10
|Сочи
|39
|12
|3
|1
|3
|1
|19
|91-108
|36
|11
|Витязь
|39
|8
|1
|2
|5
|5
|18
|96-120
|32
|12
|Динамо Р
|38
|9
|1
|1
|5
|3
|19
|74-115
|30
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|39
|24
|2
|4
|0
|1
|8
|138-94
|61
|2
|Трактор
|41
|17
|5
|6
|1
|2
|10
|120-99
|59
|3
|Салават Юлаев
|39
|21
|2
|1
|2
|1
|12
|108-76
|51
|4
|Ак Барс
|39
|16
|3
|4
|0
|5
|11
|94-89
|51
|5
|Авангард
|39
|20
|1
|1
|1
|1
|15
|111-89
|46
|6
|Сибирь
|40
|17
|1
|3
|1
|3
|15
|88-84
|46
|7
|Автомобилист
|39
|14
|2
|1
|3
|2
|17
|116-106
|39
|8
|Барыс
|39
|11
|3
|3
|2
|2
|18
|102-119
|38
|9
|Нефтехимик
|39
|12
|2
|2
|2
|3
|18
|93-115
|37
|10
|Амур
|41
|10
|2
|4
|2
|3
|20
|76-100
|37
|11
|Адмирал
|40
|7
|0
|3
|3
|2
|25
|66-125
|25
|12
|Куньлунь
|39
|7
|1
|1
|1
|4
|25
|87-154
|23