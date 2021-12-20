"Спартак" проиграл СКА и прервал серию из трех побед в КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 2:4 уступил петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге в присутствии 5 960 зрителей.

В составе победителей дубль оформил Антон Бурдасов (17-я и 28-я минуты), также заброшенными шайбами отметились Даниил Пыленков (20) и Андрей Кузьменко (38). У проигравших отличились Александр Хохлачев (4) и Александр Никишин (40).

Ранее в нынешнем сезоне команды обменялись гостевыми победами. 14 сентября СКА обыграл "Спартак" (2:0), а 4 ноября "Спартак" оказался сильнее СКА в овертайме (2:1).

"Спартак" прервал трехматчевую победную серию, столичный клуб с 45 очками поcле 41 встречи находится на седьмой позиции в турнирной таблице Западной конференции. СКА вышел на первое место на Западе с 56 очками в 40 играх. В следующем матче красно-белые на домашней площадке сыграют с уфимским "Салаватом Юлаевым" 22 декабря, в тот же день команда из Санкт-Петербурга примет ЦСКА.