Инфантино: проведение чемпионата мира раз в два года положительно скажется на работе ФИФА

ТАСС, 20 декабря. Переход на систему, при которой чемпионат мира по футболу будет проводиться с интервалом в два года, позволит улучшить экономические показатели работы Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом журналистам заявил президент организации Джанни Инфантино.

"Независимые эксперты сообщили нам, что переход на систему, при которой чемпионат мира по футболу будет проводиться раз в два года, обеспечит совокупный дополнительный доход в размере $4,4 млрд за первый четырехлетний цикл, причем эти средства будут распределены между нашими 211 ассоциациями-членами", - сказал Инфантино.

"Эти дополнительные доходы позволят увеличить финансирование с нынешнего уровня в $6 млн за цикл до потенциально $25 млн в среднем на одну ассоциацию - члена ФИФА в течение первого четырехлетнего цикла, при этом фактическое распределение будет зависеть от принципов управления ФИФА", - добавил он.

ФИФА создаст фонд солидарности, бюджет которого составит $3,5 млрд. Доходы от него будут распределены среди членов организации, что позволит сохранять способность смягчать любые финансовые проблемы, с которыми сталкивается любой член ФИФА из-за изменений в календаре международных матчей.