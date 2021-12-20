Президент ФИФА Инфантино предложил новую схему распределения доходов в футболе

ТАСС, 20 декабря. Новая схема распределения доходов в мировом футболе предполагает, что финансовые средства между европейскими и другими ассоциациями будут делиться в соотношении 60 на 40%. Об этом журналистам рассказал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Данная идея была выдвинута на саммите ФИФА. Федерация рассматривает идею пересмотра календаря международных матчей, согласно которому чемпионат мира будет проводиться раз в два года, а не в четыре.

"В исследовании, которое мы вам представим, вы увидите, что европейские ассоциации получали 70% процентов доходов, а 30% получал остальной мир. Мы предлагаем поделить доходы в соотношении 60 на 40% так, чтобы эти 60% превышали прежние 70%", - сказал Инфантино.

"Практика показала, что можно делать международный календарь более гибким. Можно проводить ежегодные международные соревнования в футболе, и тогда может быть инвестировано больше денег. Все получат дополнительную возможность играть и получать большие доходы", - добавил Инфантино, говоря о возможности проведения чемпионата мира раз в два года.

Глава отдела глобального развития ФИФА Арсен Венгер отметил, что все стороны только выиграют от проведения чемпионата мира раз в два года. "Исследования очень ясно показывают, что не будет никаких проблем с точки зрения экономики и все будут только в плюсе, так как пирог станет больше. Мы учли замечания европейских команд, которые не хотят играть все матчи отбора за один месяц", - подчеркнул он.