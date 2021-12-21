{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Проворов заявил, что не планирует останавливаться на отметке в 400 подряд матчей в НХЛ

По словам защитника "Филадельфии", он будет и дальше продолжать усердно работать и внимательно следить за своим состоянием
Иван Проворов AP Photo/Derik Hamilton
Описание
Иван Проворов
© AP Photo/Derik Hamilton

ТАСС, 21 декабря. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" Иван Проворов не планирует останавливаться на отметке в 400 подряд проведенных матчей и хочет продолжать усердно работать, чтобы играть как можно больше. Комментарий хоккеиста приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

Проворов в воскресенье провел 400-й матч за "Филадельфию" против "Оттавы" (4:3 ОТ), отметившись голевой передачей. При этом хоккеист не пропустил ни одной встречи.

"Я горжусь тем, что могу выходить на лед в каждом матче и имею возможность помогать своей команде добиваться побед, - сказал Проворов. - Для меня 400 подряд проведенных матчей значат многое, и я не планирую останавливаться. Я хочу и дальше продолжать усердно работать и внимательно следить за своим состоянием, чтобы играть как можно больше".

"Филадельфия" с 29 очками занимает шестое место в таблице Столичного дивизиона. Следующий матч "Филадельфия" проведет 22 декабря дома против "Вашингтона".

Теги
НХЛ
Олимпиада-2022 в Пекине
Хоккеист "Филадельфии" Проворов надеется сыграть на Олимпиаде
По словам игрока, ему было бы досадно вновь пропустить олимпийский турнир
Читать полностью