Проворов заявил, что не планирует останавливаться на отметке в 400 подряд матчей в НХЛ

ТАСС, 21 декабря. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" Иван Проворов не планирует останавливаться на отметке в 400 подряд проведенных матчей и хочет продолжать усердно работать, чтобы играть как можно больше. Комментарий хоккеиста приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

Проворов в воскресенье провел 400-й матч за "Филадельфию" против "Оттавы" (4:3 ОТ), отметившись голевой передачей. При этом хоккеист не пропустил ни одной встречи.

"Я горжусь тем, что могу выходить на лед в каждом матче и имею возможность помогать своей команде добиваться побед, - сказал Проворов. - Для меня 400 подряд проведенных матчей значат многое, и я не планирую останавливаться. Я хочу и дальше продолжать усердно работать и внимательно следить за своим состоянием, чтобы играть как можно больше".

"Филадельфия" с 29 очками занимает шестое место в таблице Столичного дивизиона. Следующий матч "Филадельфия" проведет 22 декабря дома против "Вашингтона".