Галлан: хоккеисты "Рейнджерс" Панарин и Шестеркин восстановились от травм и готовы играть

ТАСС, 21 декабря. Российские игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин и Игорь Шестеркин полностью восстановились от травм и готовы помочь команде в ближайшем матче регулярного чемпионата. Об этом заявил главный тренер "Рейнджерс" Жерар Галлан, комментарий которого приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.
Шестеркин получил травму 4 декабря в начале третьего периода матча против "Сан-Хосе" (1:0), голкипер покинул лед только с посторонней помощью. Панарин не смог доиграть встречу с "Аризоной" (3:2) 16 декабря, форвард провел на льду около семи минут.
"Они оба готовы играть и смогли бы выйти на лед в нашем следующем матче, который должен был состояться в среду (встреча "Рейнджерс" - "Монреаль" была перенесена из-за коронавируса - прим. ТАСС). Так что сейчас они просто получили несколько дополнительных дней для тренировок и отдыха", - сказал Галлан.
Panarin just yelled, “Foxy, come over here!” And now he’s having him set up one-timers. This is another heads-up situation with the way those pucks are rattling along the boards #NYR pic.twitter.com/1xhfIO1L3u— Vince Z. Mercogliano (@vzmercogliano) December 20, 2021
Следующий матч "Рейнджерс" должны провести в ночь на 28 декабря дома против "Детройта". После 30 встреч команда из Нью-Йорка занимает третье место в таблице Столичного дивизиона, набрав 42 очка.
Панарин в текущем сезоне провел 29 матчей, в которых набрал 33 очка (девять голов + 24 передачи). Шестеркин защищал ворота "Рейнджерс" в 17 играх нынешнего регулярного чемпионата, на его счету 13 побед (один шатаут), в среднем он отражает 93,7% бросков.