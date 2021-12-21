Галлан: хоккеисты "Рейнджерс" Панарин и Шестеркин восстановились от травм и готовы играть

ТАСС, 21 декабря. Российские игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин и Игорь Шестеркин полностью восстановились от травм и готовы помочь команде в ближайшем матче регулярного чемпионата. Об этом заявил главный тренер "Рейнджерс" Жерар Галлан, комментарий которого приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

Шестеркин получил травму 4 декабря в начале третьего периода матча против "Сан-Хосе" (1:0), голкипер покинул лед только с посторонней помощью. Панарин не смог доиграть встречу с "Аризоной" (3:2) 16 декабря, форвард провел на льду около семи минут.

"Они оба готовы играть и смогли бы выйти на лед в нашем следующем матче, который должен был состояться в среду (встреча "Рейнджерс" - "Монреаль" была перенесена из-за коронавируса - прим. ТАСС). Так что сейчас они просто получили несколько дополнительных дней для тренировок и отдыха", - сказал Галлан.