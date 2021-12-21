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Рождественская пауза в НХЛ начнется на день раньше запланированного из-за коронавируса

Изначально перерыв, связанный с Рождеством, должен был стартовать после матчей 24 декабря, однако встречи, запланированные на этот день, перенесли
© AP Photo/Joshua Bessex

ТАСС, 21 декабря. Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и тренировки команд будут приостановлены с 23 по 26 декабря из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Изначально перерыв в регулярном чемпионате, связанный с Рождеством, должен был начаться после матчей 24 декабря. На этот день было запланировано пять игр, однако их перенесли. Заключительными перед паузой станут встречи "Филадельфия" - "Вашингтон" и "Вегас" - "Тампа", которые пройдут в ночь на 22 декабря.

27 декабря клубы смогут возобновить тренировки, на них будут допущены игроки, сдавшие тест на коронавирус с отрицательным результатом.

19 декабря был опубликован отчет, согласно которому более ста игроков НХЛ находятся в ковид-протоколе. Лига перенесла на неопределенный срок матчи нескольких клубов.

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