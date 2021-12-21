Гол и две передачи Капризова не помогли "Миннесоте" обыграть "Даллас" в матче НХЛ

ТАСС, 21 декабря. "Даллас" со счетом 7:4 дома обыграл "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами у победителей отметились Джо Павелски (2-я минута), Эса Линделль (4), Тайлер Сегин (17), Руп Хинтц (29), Джейкоб Петерсон (43), Миро Хейсканен (44), Джейми Бенн (59, в пустые ворота). У "Миннесоты" отличились Райан Хартман (6), Кевин Фиала (16, 57), российский нападающий Кирилл Капризов (38).

Капризов забросил 12-ю шайбу в нынешнем сезоне. Российский нападающий также отметился двумя результативными передачами, всего в его активе 36 очков (12 голов + 24 передачи) в 30 матчах. Форвард "Далласа" Денис Гурьянов отдал два голевых паса, он набрал 10 очков (4+6) за 28 игр.

"Миннесота" занимает первое место в Центральном дивизионе, набрав 40 очков в 30 играх. "Даллас" с 32 очками после 29 матчей располагается на шестой строчке. В следующем матче "Миннесота" 28 декабря на выезде сыграет с "Виннипегом", "Даллас" в тот же день примет "Нэшвилл".