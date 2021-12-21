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Футбол в России

Аджоев: "Арсенал" получил от "Спартака" €3 млн за трансфер футболиста Хлусевича

Контракт полузащитника со столичной командной вступит в силу 1 января

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Тульский "Арсенал" получил от московского "Спартака" €3 млн за переход футболиста Даниила Хлусевича. Об этом ТАСС сообщил руководитель "Арсенала" Гурам Аджоев.

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Контракт с 20-летним полузащитником вступит в силу 1 января и будет рассчитан до конца сезона-2025/26.

"Здесь нет никакого секрета, - сказал Аджоев. - За трансфер Хлусевича тульский "Арсенал" получил €3 млн. Эта сумма значительна для бюджета клуба. Она нам поможет".

Хлусевич стал игроком "Арсенала" в 2018 году. До этого он занимался мини-футболом, в большой футбол играл на любительском уровне. В текущем сезоне полузащитник провел 18 матчей в разных турнирах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. За молодежную сборную России Хлусевич забил три мяча в восьми играх.

"Арсенал" занимает 12-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 19 очков в 18 матчах. "Спартак" с 23 очками располагается на девятой позиции.

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