Аджоев оценил на четыре с минусом результаты "Арсенала" в первой части чемпионата России

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Тульский футбольный клуб "Арсенал" провел первую часть сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) на оценку "четыре с минусом". Об этом ТАСС заявил руководитель "Арсенала" Гурам Аджоев.

"Арсенал" занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков в 18 матчах.

"Давайте сейчас не будем слишком большое значение придавать таблице, все-таки на данный момент она имеет не окончательный вид, это предварительные результаты чемпионата и промежуточные итоги, - сказал Аджоев. - Большая плотность не позволяет делать выводы, с одной стороны, мы в трех очках от зоны вылета, а с другой - в четырех очках от девятого места, не сказать, что очень далеко находится и седьмое место. Для нас важнее то, что "Арсенал" идет сейчас с опережением графика прошлого сезона. По сравнению с тем же отрезком мы набрали больше очков".

"Еще важнее, что в последних трех турах перед зимней паузой одержали две победы над "Локомотивом" (3:1) и "Химками" (2:1), и игру с ЦСКА (0:2) тоже не должны были проигрывать, если бы на матче работали более квалифицированные судьи. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) подтвердила, что в эпизоде, который мы оспаривали, нужно было назначить пенальти. То есть очевидна наша позитивная динамика, поэтому общая оценка за первую часть чемпионата "четыре с минусом". Если сможем добавить весной, а предпосылки для этого есть, то все будет отлично. Что касается задачи, то она у нас всегда одна и ставится перед каждым матчем, - мы должны сделать максимум для победы, в таблицу посмотрим после окончания чемпионата", - добавил Аджоев.

В следующем туре тульская команда на выезде сыграет с "Сочи", встреча пройдет в феврале 2022 года.