Аджоев: футболисты "Арсенала" не должны недооценивать "Аланию" в Кубке России

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Игроки тульского футбольного клуба "Арсенал" не должны недооценивать владикавказскую "Аланию" в матче 1/8 финала Бетсити - Кубка России. Об этом ТАСС рассказал руководитель "Арсенала" Гурам Аджоев.

"Арсенал" на групповом этапе турнира обыграл брянское "Динамо" (6:1) и московский "Велес" (1:1, 4:3 - по пенальти) и вышел в 1/8 финала. На этой стадии тульская команда на выезде встретится с владикавказской "Аланией", игра пройдет в начале марта 2022 года.

"Мы относимся к кубку достаточно серьезно и по большому счету не делим игры на кубок и чемпионат России, - сказал Аджоев. - Просто есть каждый следующий матч, который нужно выиграть, это и есть задача. Что касается жребия, то "Алания" тот соперник, которого нельзя недооценивать. Команда хорошо смотрится в ФНЛ (Олимп - Футбольной национальной лиге - прим. ТАСС), обыграла многих лидеров чемпионата. Будем готовиться к этой игре и постараемся пройти в турнире как можно дальше".