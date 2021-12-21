{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Аджоев: футболисты "Арсенала" не должны недооценивать "Аланию" в Кубке России

Матч 1/8 финала турнира пройдет в марте 2022 года

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Игроки тульского футбольного клуба "Арсенал" не должны недооценивать владикавказскую "Аланию" в матче 1/8 финала Бетсити - Кубка России. Об этом ТАСС рассказал руководитель "Арсенала" Гурам Аджоев.

"Арсенал" на групповом этапе турнира обыграл брянское "Динамо" (6:1) и московский "Велес" (1:1, 4:3 - по пенальти) и вышел в 1/8 финала. На этой стадии тульская команда на выезде встретится с владикавказской "Аланией", игра пройдет в начале марта 2022 года.

"Мы относимся к кубку достаточно серьезно и по большому счету не делим игры на кубок и чемпионат России, - сказал Аджоев. - Просто есть каждый следующий матч, который нужно выиграть, это и есть задача. Что касается жребия, то "Алания" тот соперник, которого нельзя недооценивать. Команда хорошо смотрится в ФНЛ (Олимп - Футбольной национальной лиге - прим. ТАСС), обыграла многих лидеров чемпионата. Будем готовиться к этой игре и постараемся пройти в турнире как можно дальше".

Теги
Российский футбол
Футбол в России
"Прибавить в стабильности". Аджоев подвел итоги игры "Арсенала" в первой части сезона
Тульский клуб после 18 туров занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России
"Прибавить в стабильности".
Читать полностью