Аджоев назвал причины ухода тренера Парфенова из "Арсенала"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Отсутствие результата и ошибки тренерского штаба стали причиной ухода Дмитрий Парфенова с поста главного тренера тульского футбольного клуба "Арсенал". Об этом ТАСС рассказал руководитель "Арсенала" Гурам Аджоев.

Парфенов покинул пост главного тренера "Арсенала" 3 сентября. Его сменил черногорец Миодраг Божович.

"В чем причина ухода Парфенова? Отсутствие результата и определенные ошибки, допущенные тренерским штабом, - сказал Аджоев. - Не буду сейчас приводить конкретные цифры, но если вы посмотрите, сколько матчей команда сыграла под руководством Дмитрия Парфенова, сколько из них выиграла и сколько проиграла, то это будет неприятная статистика".

"Тем не менее мы благодарны штабу Парфенова за прошлый сезон. Дмитрий Владимирович хороший специалист и дал "Арсеналу" много полезного. Он оставил команду в премьер-лиге, решил задачу, которая возникла на тот момент. Однако будем честными - глобально это не то, к чему мы стремимся. Начало нового сезона показало, что прогресса нет. Поэтому и было принято такое решение", - добавил Аджоев.

Парфенову 47 лет, он был главным тренером "Арсенала" с ноября 2020 года. Ранее специалист возглавлял екатеринбургский "Урала", "Тосно" из Ленинградской области и ивановский "Текстильщик". Вместе с "Тосно" он выиграл Кубок России в сезоне-2017/18, вывел "Урал" в финал турнира сезона-2018/19.

В качестве игрока Парфенов представлял туляков в 2012 году, когда команда играла в Любительской футбольной лиге. Также он выступал за украинские "Черноморец", "Днепр" и "Арсенал" (Киев), российские "Динамо", "Химки", "Сатурн" и "Спартак", став с последним четырехкратным чемпионом России и один раз - обладателем кубка страны.