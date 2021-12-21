Аджоев: игра тульского "Арсенала" с приходом Божовича заметно изменилась

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Игра тульского футбольного клуба "Арсенал" заметно изменилась с приходом Миодрага Божовича на пост главного тренера команды. Такое мнение ТАСС высказал руководитель "Арсенала" Гурам Аджоев.

Божович стал главным тренером "Арсенала" 3 сентября, сменив на этом посту Дмитрия Парфенова.

"Игра изменилась и достаточно заметно, - отметил Аджоев. - До определенной степени Миодрагу и его помощникам удалось стабилизировать игру "Арсенала", хотя здесь еще предстоит много работы. Если мы научимся выдавать свой максимум не только в матчах с российскими грандами, но и не терять так называемые свои очки, то это будет великолепно. За победу над любым соперником дают три очка, поэтому выиграть у "Зенита" (2:1) или "Локомотива" (3:1) это здорово, от таких побед много эмоций и позитива, но нельзя отдавать свое, то есть нужно набирать очки в играх с равными себе".

"Вот в этой стабильности мы и должны прибавить. В этом смысле очень порадовала победа над "Химками" (2:1). Тяжелейшая встреча за шесть очков, где мы смогли проявить характер. И, разумеется, необходимо полностью исключить вещи, которые были в первом тайме матча с "Динамо" (1:5) в Москве. Это совершенно недопустимо, даже несмотря на то, что "Динамо" сейчас, как говорится, на ходу. После той игры состоялся серьезный разговор", - добавил руководитель "Арсенала".

Аджоев отметил, что Божович имеет полное доверие от руководства клуба. "Высоко ценю его как специалиста и как человека, - отметил Аджоев. - Он сильный психолог, команде легко и интересно с ним. Повторю, и сами футболисты, и болельщики знают, что в России тульский "Арсенал" умеет и может обыграть любого, даже самого сильного соперника. Но нужно добавить в стабильности и системности. Думаю, под руководством Божовича и его помощников игроки смогут это сделать".

"Арсенал" занимает 12-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 19 очков в 18 матчах. В следующем туре тульская команда на выезде сыграет с "Сочи", встреча пройдет в феврале 2022 года.